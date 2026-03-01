Граждане РФ могут покинуть Иран через территорию Армении

«В настоящий момент на армяно-иранской границе в круглосуточном режиме продолжает функционировать пограничный переход (КПП) Нурдуз — Агарак. Граница между Ираном и Арменией для граждан России открыта — проход свободный по действительным заграничным или внутренним паспортам. Предварительных уведомлений не требуется. После пересечения границы рекомендуем проследовать далее в направлении Еревана или Гюмри, имеющих прямое воздушное сообщение с российскими городами», — говорится в сообщении.
Связаться с консульским отделом посольства России в Армении можно по телефону: +374 (10) 589 843, а также по электронной почте: consarmenia@mid.ru. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, для связи доступен экстренный телефон посольства: +374 (77) 495 001.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд стран региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.