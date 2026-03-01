Белорусы смогут поклониться частице пояса Пресвятой Богородицы до 11 апреля. Подробности сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.
По благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина 4 марта в пределы Белорусской Православной Церкви прибудет великая святыня Христианского мира. Из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Свято-Духов кафедральный собор Минска будет доставлен ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы, а также частицами мощей родителей Пресвятой Девы Марии — Иоакима и Анны.
В БПЦ отмечают, что уже на протяжении двух тысяч лет святыня остается для верующих явным свидетельством милости Божией. Перед святыней христиане молятся об утешении в бедах. Верующие также просят помощи в сложных семейных обстоятельствах, просят и об исцелении. Обращаются к Пресвятой Богородице и святым Иоакиму и Анне об избавлении от бесплодия, долгожданном даровании детей.
Ковчег со святыней будет находиться в Беларуси в период с 4 марта и по 11 апреля 2026 года. В частности, в Минске верующие смогут поклониться ковчегу с частицей пояса Богородицы в Свято-Духов кафедральный соборе. Это можно будет сделать 4 марта с 12.00 до 23.00, с 5 по 7 марта — с 06.00 до 23.00, а 8 марта — с 06.00 до 20.00.
Частица пояса Пресвятой Богородицы будет доставлена в Минск 4 марта. Фото: church.by.
В период с 9 по 10 марта святыня будет находиться в Борисовской епархии, а с 13 по 15 марта — в Молодечненской епархии. В Витебской епархии верующие смогут поклониться святыне с 13 по 15 марта, а в Полоцкой — 16 и 17 марта.
Святыня будет находиться в Гродненской епархии в период с 18 по 20 марта, а в Лидской — 21 и 22 марта. Верующие также смогут поклониться частице пояса Богородицы и в Новогрудской епархии. Сделать это можно будет 23 и 24 марта.
В Свято-Успенском Жировичском монастыре святыня будет находиться 25 марта. Затем она отправится в Брестскую епархию, где белорусы смогут поклониться и помолиться с 26 по 28 марта. В Пинской епархии святыня будет находиться 29 и 30 марта.
В период с 31 марта по 1 апреля ковчег с частицей пояса Богородицы будет находиться в Мозыре в Туровской епархии. В Гомельской епархии верующие смогут поклониться святыне со 2 по 4 апреля, а в Бобруйской — 5 и 6 апреля.
В Слуцкой епархии святыня будет два дня: 7 и 8 апреля. А в период с 9 по 11 апреля — в Могилевской епархии.
