Белорусы смогут поклониться частице пояса Пресвятой Богородицы до 11 апреля

Ковчег со святыней будет находиться в Беларуси в период с 4 марта и по 11 апреля 2026 года. В частности, в Минске верующие смогут поклониться ковчегу с частицей пояса Богородицы в Свято-Духов кафедральный соборе. Это можно будет сделать 4 марта с 12.00 до 23.00, с 5 по 7 марта — с 06.00 до 23.00, а 8 марта — с 06.00 до 20.00.