ЛДПР предложила создать «единое окно» поддержки участников СВО и их семей

Слуцкий предложил создать единое окно поддержки участников СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать в РФ «единое окно» поддержки участников СВО и их семей, что позволит им оперативно получать необходимую помощь в удобном формате.

«Нужно “единое окно” всей системы поддержки участников СВО и их семей. Будет это “единое окно” в учреждении, компьютерная программа, приложение, телефонный сервис — без разницы. Человек должен быстро, удобно и без нервов обратиться за поддержкой, а главное — также легко получить ее», — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что за последнюю неделю депутаты от ЛДПР провели сотни личных приемов по проблемам семей участников СВО. По его словам, партия знает ситуацию из первых рук и уст людей.

«Мы берем на себя ответственность быть голосом семей участников СВО, у которых возникают проблемы при взаимодействии с государственной системой», — заключил он.

