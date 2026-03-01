В мечетях Татарстана стартуют бесплатные курсы по обучению татарского языка

Со 2 марта в Татарстане стартует проект по бесплатному обучению татарскому языку. Занятия пройдут в 62 мечетях и всех исламских учебных заведениях Духовного управления мусульман республики.
Проект «Мы учим родной язык!» реализуется при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Он охватит 34 района, к участию привлечены Казанский исламский университет, Российский исламский институт, восемь медресе, а также школы «Усмания», «Ихсан» и центр «Хаджар».
Занятия будут проходить дважды в неделю по два часа. Курсы бесплатные, а по их завершении слушатели получат соответствующие сертификаты, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.