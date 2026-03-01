Путин на встрече с учеными подписал заявление о приеме в гражданство

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямо во время встречи с учеными, 25 февраля, подписал заявление одного из участников о приеме в российское гражданство.
Встреча российского лидера с учеными прошла на полях Форума будущих технологий. Во время мероприятия один из ученых, который работает в России, рассказал Путину, что длительное время пытается получить российское гражданство, но куда бы он ни обращался, проблема не решается.
«Президент взял свою речь, перевернул распечатанный лист чистой стороной, отдал ученому и сказал: пишите заявление на имя президента России о приеме в гражданство РФ. И на глазах удивленных участников этого совещания заявление было написано, президент его подписал, и уже на следующий день ученый получил российское гражданство», — сообщил автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.