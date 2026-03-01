Белорусский педуниверситет выстроил партнерские отношения с 12 вузами Узбекистана

«Также Наманганский институт предложил реализовать международный проект “Мост науки и образования между Беларусью и Узбекистаном”, в рамках которого нас хотят посетить в апреле 20 студентов, 5 преподавателей и представители ректората университета. В ходе мероприятия будет обеспечен обмен знаниями, образовательными технологиями, научными разработками. Еще один проект — “Наследие и современность”, предполагается вовлечение студентов в исследование культурного наследия Беларуси и Узбекистана с последующей презентацией опыта в виде выставок, публикаций, студенческих конференций. В перспективе еще один проект — “Мост дружбы”, суть которого заключается в организации совместных волонтерских и социальных инициатив», — отметила Светлана Ермолич.