В Петербурге бобр решил поселиться среди горожан

Бобр показал свою заточенность зубов, отпилив кусок дерева. «После чего деловито потащил его к реке. Во льду бобр прогрыз прорубь, через которую он и попадает в свою нору, вырытую в крутом берегу Чёрной речки. Судя по многочисленным погрызам на деревьях, бобр поселился в центре Петербурга уже давно. Чаще всего присутствие этих животных и выдают именно погрызы и упавшие деревья», — уточнил Глазков.