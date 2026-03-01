В Петербурге бобр решил поселиться среди горожан

В Петербурге на Чёрной речке поселился бобр. Это самый крупный грызун Европы и весьма осторожное животное, но живя в городе, он, похоже, уже привык к людям и подпускает к себе на довольно близко.
«Тем не менее, приближаться к нему опасно: как и любой дикий зверь, бобр может в любой момент заподозрить в человеке врага — и перейти в атаку. Животное способно на резкий полутораметровый прыжок, и может нанести человеку серьёзную травму своими острыми как бритва резцами», — предупредил Павел Глазков своём Telegram-канале.
Бобр показал свою заточенность зубов, отпилив кусок дерева. «После чего деловито потащил его к реке. Во льду бобр прогрыз прорубь, через которую он и попадает в свою нору, вырытую в крутом берегу Чёрной речки. Судя по многочисленным погрызам на деревьях, бобр поселился в центре Петербурга уже давно. Чаще всего присутствие этих животных и выдают именно погрызы и упавшие деревья», — уточнил Глазков.