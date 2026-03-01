Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермак: Нужно увеличивать время пребывания туристов в Калининградской области

По мнению министра, это правильное решение при ограниченных возможностях аэропорта.

Источник: Калининград.Ru

Туристический бизнес должен стремиться увеличивать время пребывания гостей в Калининградской области. Это поможет в условиях ограниченных возможностей аэропорта. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак на круглом столе в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».

По его словам, аэропорт «Храброво» уже достиг своей проектной мощности и принимает пять миллионов человек в год. Если эта цифра будет расти, то могут возникнуть различные сложности: увеличится время обслуживания пассажиров, появятся очереди и так далее. Поэтому Ермак считает, что нужно работать не над увеличением числа туристов за счёт большего количества рейсов.

«Мне кажется, надо работать даже не с увеличением рейсов. Понятно, увеличение рейсов — это всегда хорошая история, особенно когда направления меняются и какие-то интересные появляются. Это всё прекрасно, но глобально ничего не изменит. Глобально поменяет в следующем сезоне, и бизнесу нужно об этом задуматься, следующая вещь — нужно увеличивать продолжительность пребывания здесь. Это решает. Это делает разницу», — сказал Ермак.

Министр пояснил, что при увеличении времени пребывания в Калининградской области турист так не повысит нагрузку на аэропорт, но при этом вырастут его траты.

Отметим, что собственники «Храброво» планируют провести реконструкцию аэропорта. В рамках проекта собираются построить второе здание терминала. В таком случае мощности вырастут до 7,5−8 миллионов пассажиров в год.