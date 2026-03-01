Ермак: Нужно увеличивать время пребывания туристов в Калининградской области

«Мне кажется, надо работать даже не с увеличением рейсов. Понятно, увеличение рейсов — это всегда хорошая история, особенно когда направления меняются и какие-то интересные появляются. Это всё прекрасно, но глобально ничего не изменит. Глобально поменяет в следующем сезоне, и бизнесу нужно об этом задуматься, следующая вещь — нужно увеличивать продолжительность пребывания здесь. Это решает. Это делает разницу», — сказал Ермак.