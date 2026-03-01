В феврале 2026 года самыми популярными именами у самарцев стали Михаил и Мария

Комитет ЗАГС Самарской области подвел итоги работы в феврале 2026 года и рассказал, как самарцы называли своих новорожденных детей. В топ имен для мальчиков вошли Михаил, Александр, Артем, Роман, Матвей. Примечательно, что и век назад, в феврале 1926 года, имя Александр было популярным среди мальчиков. Также 100 лет назад самарцы чаще всего называли сыновей Иванами, Алексеями, Николаями и Василиями.