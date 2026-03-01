Следователи ищут пострадавших от действий предпринимательницы из Батайска

В Батайске следователи разбираются с предпринимательницей, которая собрала с клиентов больше 24 миллионов рублей на строительство домов, но ничего не построила. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
34-летняя женщина в 2023—2024 годах заключила договоры как минимум с пятью местными жителями. Люди отдали ей деньги, а домов так и не дождались. Теперь бизнесвумен подозревают в мошенничестве и уклонении от налогов.
Следователи ищут других возможных пострадавших. Всех, кто тоже пострадал от действий предпринимательницы, просят обращаться в следственный отдел по Батайску. Можно прийти лично по адресу: улица Орджоникидзе, 2б, либо позвонить по телефону: 8 (863) 545−88−58.
