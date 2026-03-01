На льду катка в Екатеринбурге художник нарисовал гигантский портрет Виктора Цоя

Гигантский портрет музыканта Виктора Цоя появился в Екатеринбурге на ЖБИ. На льду катка в ЖК «Рассветный» его нарисовал художник Леонид Валитов. Он известен в столице Урала тем, что регулярно делает большие рисунки на льду. В начале января, например, там можно было увидеть гигантского Деда Мороза.