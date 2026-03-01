Ричмонд
На льду катка в Екатеринбурге художник нарисовал гигантский портрет Виктора Цоя

Огромный ледяной портрет Виктора Цоя появился на катке в Екатеринбурге.

Источник: Леонид Валитов/Корт мой холст, VK

Гигантский портрет музыканта Виктора Цоя появился в Екатеринбурге на ЖБИ. На льду катка в ЖК «Рассветный» его нарисовал художник Леонид Валитов. Он известен в столице Урала тем, что регулярно делает большие рисунки на льду. В начале января, например, там можно было увидеть гигантского Деда Мороза.

— Белый снег и серый лед — Цой оставил мне идею! Для шага место есть вперед. Так родилась моя затея, — написал в своей группе Корт мой холст в VK Леонид Валитов короткий комментарий о новом рисунке.

Работает Леонид Валитов с помощью лопаты. Он слой за слоем снимает снег в месте, где должны проходить контуры рисунка. Первую такую картину Леонид нарисовал в 2020 году.