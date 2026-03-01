Кафедру кардиологии в УГМУ возглавила Ольга Миняйло

Сейчас по факту хищений средств бюджета региона через государственный Уральский институт кардиологии возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, один из руководителей медучреждения в 2023—2025 годах помогал аффилированному ему ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований.