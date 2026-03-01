Глава СКР поручил возбудить дело после обрушения потолка в доме в Батайске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с крышей в многоэтажке Батайска. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Дом на проспекте Литейном построили в 1954 году. В 2013-м там сделали капитальный ремонт, но кровля все равно течет уже больше десяти лет. Перекрытия начали деформироваться, а в феврале в одной из квартир и вовсе обрушился потолок. Люди чудом не пострадали.
— В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка, — сказано в сообщении.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю областного следственного управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
