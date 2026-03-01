Глава СКР поручил возбудить дело после обрушения потолка в доме в Батайске

Дом на проспекте Литейном построили в 1954 году. В 2013-м там сделали капитальный ремонт, но кровля все равно течет уже больше десяти лет. Перекрытия начали деформироваться, а в феврале в одной из квартир и вовсе обрушился потолок. Люди чудом не пострадали.