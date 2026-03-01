В Заполярье проверили состояние восстанавливаемой краснокнижной жемчужницы

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники заповедника «Пасвик» в Мурманской области проверили состояние порядка 200 особей краснокнижной европейской жемчужницы, которую они в 2025 году пересадили из притока реки Паз в один из ручьев на территории заповедника. Все особи живы и чувствуют себя хорошо, сообщила ТАСС директор «Пасвика» Наталья Поликарпова.
«Мы подготовили программу реинтродукции исчезающего пресноводного моллюска — жемчужницы, в 2025 году у нас официально создан центр реинтродукции, и мы впервые проводим эксперимент в условиях столь высоких широт по восстановлении популяции. Мы пересадили 200 особей европейской жемчужницы из притока реки Паз в один из ручьев на территории заповедника “Пасвик”. Место, где раньше жемчужница обитала, но впоследствии исчезла. Сейчас мы наблюдаем за ними, все они чувствуют себя хорошо , — рассказала Поликарпова.
Она отметила, что количество лососевой рыбы кумжи, которая ей нужна для размножения, тоже присутствует в ручье в достаточном количестве. «Теперь наблюдение за жемчужницей у нас будет проходить ежегодно. Мы будем проводить соответствующие исследования не только осенью, но и весной», — добавила Поликарпова.
Жемчужница, которая занесена в Красную книгу РФ и Мурманской области, показывает чистоту водотока и является естественным дефильтратором. Это самый долгоживущий и возрастной живой организм из животного мира в Мурманской области. «Она живет более 120 лет. Поэтому, конечно, очень важно сохранять такие уникальные системы. Это работа комплексная, и нам предстоит заниматься не только восстановлением жемчужницы, но и восстановлением популяции рыб, к чему мы только будем подходить в 2026 году», — заключила Поликарпова.
Заповедник «Пасвик» площадью почти 15 тыс. га находится в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Территория — узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль госграницы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.