В Заполярье проверили состояние восстанавливаемой краснокнижной жемчужницы

Жемчужница, которая занесена в Красную книгу РФ и Мурманской области, показывает чистоту водотока и является естественным дефильтратором. Это самый долгоживущий и возрастной живой организм из животного мира в Мурманской области. «Она живет более 120 лет. Поэтому, конечно, очень важно сохранять такие уникальные системы. Это работа комплексная, и нам предстоит заниматься не только восстановлением жемчужницы, но и восстановлением популяции рыб, к чему мы только будем подходить в 2026 году», — заключила Поликарпова.