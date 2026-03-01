Ричмонд
Свет отключат в нескольких домах Иркутска 2 марта

Отключение связано с неотложными работами на электрических сетях.

Источник: Комсомольская правда

Без света останутся несколько жителей домов в Правобережном и Свердловском районах Иркутска в понедельник 2 марта. Частичное отключение электроэнергии связано с неотложными работами на электрических сетях. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 2 марта 2026.

— Под отключение попадет часть домов на улицах Ленина, Российская и Чкалова в Правобережном районе с 09:00 до 13:00. Здесь проведут ремонт электрооборудования. В Свердловском районе с 00:01 до 03:00 отключение пройдет по адресам Лиственничная и Ершовский. Причина — подготовка схемы, — говорится в сообщении.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: Иркутская электросетевая компания. Фото: Иркутская электросетевая компания.