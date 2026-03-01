Свет отключат в нескольких домах Иркутска 2 марта

— Под отключение попадет часть домов на улицах Ленина, Российская и Чкалова в Правобережном районе с 09:00 до 13:00. Здесь проведут ремонт электрооборудования. В Свердловском районе с 00:01 до 03:00 отключение пройдет по адресам Лиственничная и Ершовский. Причина — подготовка схемы, — говорится в сообщении.