В Калининградскую область стали возвращаться серые журавли

Птицы предпочитают ольховые и болотистые леса.

Источник: телеграм-канал нацпарка «Куршская коса»

В Калининградскую область стали возвращаться серые журавли. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минприроды.

«Первый день весны ознаменовался прибытием одних из самых красивых птиц нашего региона. В марте у серых журавлей начинается важный этап — поиск пары и выбор места для гнездовья», — говорится в публикации.

Специалисты отмечают, что для птиц главные критерии — тишина и обилие корма — от семян и корней до лягушек и змей. «Журавли очень ценят покой, поэтому для гнездования выбирают самые уединенные уголки нашей природы», — отметили в сообщении.

По данным экспертов, в течение нескольких лет на территории Калининградской области наблюдается значительный прирост численности серого журавля. В среднем на территории Виштынецкого парка ежегодно создают пары около тысячи птиц.