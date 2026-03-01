В Минске предплечье сотрудницы кафе оказалось зажато в тестораскаточной машине

Сотрудники МЧС, приехавшие на место, установили, что у сотрудницы кафе по неосторожности зажало правое предплечье между валиками тестораскаточной машины. С помощью бензореза, а также ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили руку женщины. Она доставлена в больницу.