В Минске предплечье сотрудницы кафе оказалось зажато в тестораскаточной машине

МЧС сообщило о состоянии сотрудницы минского кафе, предплечье которой зажало в тестораскаточной машине.

Источник: Комсомольская правда

В Минске предплечье сотрудницы кафе оказалось зажато в тестораскаточной машине. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Днем воскресенья, 1 марта, спасателям поступила информация про необходимость оказания помощи женщине в кафе, расположенном по улице Веры Хоружей в Минске.

Сотрудники МЧС, приехавшие на место, установили, что у сотрудницы кафе по неосторожности зажало правое предплечье между валиками тестораскаточной машины. С помощью бензореза, а также ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили руку женщины. Она доставлена в больницу.

