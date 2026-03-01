Ричмонд
РФ одобрила проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Пакистаном

Документ представлен Минобрнауки России, согласован с МИД и другими профильными ведомствами, предварительно проработан с пакистанской стороной.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Пакистаном о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ датирован 27 февраля.

Проект представлен Минобрнауки России, согласован с МИД и другими профильными ведомствами, предварительно проработан с пакистанской стороной.

Минобрнауки поручено провести переговоры с коллегами из Пакистана и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, разрешено вносить в проект не принципиальные изменения.

На следующей неделе ожидался визит премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию. К таким переговорам традиционно готовятся документы для подписания. Из-за ситуации в Пакистане и во всем регионе визит отложен.

1 марта в Исламабаде началась демонстрация против ударов Израиля и США по Ирану. Кроме того, начался очередной виток эскалации между Афганистаном и Пакистаном.

