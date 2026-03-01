Два человека пострадали в ДТП в Аксайском районе

В поселке Верхнетемерницкий Аксайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице Обсерваторной у дома № 72. По предварительным данным, травмы получили два человека, погибших нет. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы выясняют обстоятельства и причины случившегося. Из-за ДТП на участке возможно затруднение движения.
Водителей призывают быть внимательными, выбирать пути объезда и выполнять требования полицейских.
