Два человека пострадали в ДТП в Аксайском районе

В поселке Верхнетемерницкий Аксайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице Обсерваторной у дома № 72. По предварительным данным, травмы получили два человека, погибших нет. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.