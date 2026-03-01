Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в ДТП в Аксайском районе

В поселке Верхнетемерницкий столкнулись машины: есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Верхнетемерницкий Аксайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице Обсерваторной у дома № 72. По предварительным данным, травмы получили два человека, погибших нет. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы выясняют обстоятельства и причины случившегося. Из-за ДТП на участке возможно затруднение движения.

Водителей призывают быть внимательными, выбирать пути объезда и выполнять требования полицейских.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!