В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков

«Двести тридцать рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться назад», — говорится в сообщении.