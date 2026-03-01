Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 230 рыбаков, которые из-за образовавшейся трещины во льду не могли вернуться на берег, сообщает городское ГУМЧС.

Источник: © РИА Новости

«Двести тридцать рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться назад», — говорится в сообщении.

Сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга доставили рыбаков на берег с помощью катеров на воздушной подушке.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города не выходить на лед водоемов.