Уборку улиц в Петербурге перевели в круглосуточный режим

Работу дорожных и коммунальных служб в Петербурге перевели в круглосуточный режим. Как сообщили в комитете по благоустройству администрации Северной столицы, за прошедшие сутки с улиц вывезено 37 тысяч кубометров снега. Накануне на город обрушился снегопад, а затем началась оттепель, которая превратила дороги и тротуары в реки.