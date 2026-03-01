Уборку улиц в Петербурге перевели в круглосуточный режим

Работу дорожных и коммунальных служб в Петербурге перевели в круглосуточный режим. Как сообщили в комитете по благоустройству администрации Северной столицы, за прошедшие сутки с улиц вывезено 37 тысяч кубометров снега. Накануне на город обрушился снегопад, а затем началась оттепель, которая превратила дороги и тротуары в реки.
— Улицы приводятся в порядок во всех районах круглосуточно, — сообщили в комитете по благоустройству Смольного. — Общая численность задействованной техники — 930 единиц. Недоступные для машин места чистят 947 специалистов ручного труда.
В Смольном объяснили лужи тем, что снег, который скопился на газонах тает, и вода стекает на тротуары и дроги. По городу перемещаются мобильные бригады коммунальных служб, которые прочищают ливневую канализацию в местах подтоплений.