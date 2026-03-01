Глава Администрации президента Крутой оценил союзный роуминг Беларуси и России

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в интервью «Первому информационному телеканалу» оценил союзный роуминг Беларуси и России.
Дмитрий Крутой заявил про востребованность союзного роуминга:
— Неплохо заработал инструмент роуминга — 150 входящих, 150 исходящих минут плюс 5 Гб трафика.
Он обратил внимание на фактически кратный рост и востребованность указанной услуги у граждан. В связи с этим, уточнил глава Администрации, министерства связи двух стран и далее будут работать с мобильными операторами в режиме мониторинга, чтобы и далее повышать качество данных услуг.
— Может быть, будет расширен пакет интернет-трафика либо голосовых сообщений — в зависимости от фактических результатов, — заметил Дмитрий Крутой.
