Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Администрации президента Крутой оценил союзный роуминг Беларуси и России

Дмитрий Крутой заявил про востребованность союзного роуминга Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в интервью «Первому информационному телеканалу» оценил союзный роуминг Беларуси и России.

Дмитрий Крутой заявил про востребованность союзного роуминга:

— Неплохо заработал инструмент роуминга — 150 входящих, 150 исходящих минут плюс 5 Гб трафика.

Он обратил внимание на фактически кратный рост и востребованность указанной услуги у граждан. В связи с этим, уточнил глава Администрации, министерства связи двух стран и далее будут работать с мобильными операторами в режиме мониторинга, чтобы и далее повышать качество данных услуг.

— Может быть, будет расширен пакет интернет-трафика либо голосовых сообщений — в зависимости от фактических результатов, — заметил Дмитрий Крутой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано.

Тем временем Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.

Кроме того, лимиты на мобильный интернет начали действовать в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше