Авиационный сall-центр для казахстанцев на Ближнем Востоке открыли в Казахстане

Напомним, 28 февраля Израиль начал наносить удары по Тегерану, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных боевых действий в Иране. Из-за начала войны отменен ряд казахстанских авиарейсов на Ближний Восток, также известно и о конкретных рейсах из Астаны, которые были отменены. Конфликт США и Израиля с Ираном затронул сразу ряд стран региона.