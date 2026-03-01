Авиационный сall-центр для казахстанцев на Ближнем Востоке открыли в Казахстане

«В Министерстве транспорта Республики Казахстан прошло заседание Оперативного штаба по ситуации в странах Ближнего Востока. В состав штаба входят представители Комитета гражданской авиации, АО “Авиационная администрация Казахстана”, РГП “Казаэронавигация”, авиакомпаний Air Astana, Fly Arystan, SCAT и VietJet Казахстан. В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы: 1) текущая ситуация в странах Ближнего Востока; 2) меры поддержки пассажиров отмененных рейсов; 3) планы авиакомпании по возвращению пассажиров в Казахстан с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов», — говорится в сообщении в воскресенье.
По данным минтранса, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим, 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.
Также, по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов.
«Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран. Дальнейшие действия будут прорабатываться в координации с министерством иностранных дел Республики Казахстан», — сказано в сообщении.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» организована круглосуточная работа call-центра:
+7 7172 77 98 21.
+7 7172 79 82 13.
+7 7172 79 82 14.
По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:
Air Astana.
+7 727 244 44 77.
+7 7172 58 44 77.
+7 702 702 44 77.
FlyArystan.
+7 727 331 10 10.
WhatsApp: +7 702 702 02 27.
SCAT Airlines.
+7 7252 99 88 80.
Qazaq Air.
+7 727 356 14 14.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.
+7 7172 702 999.
Международный аэропорт Алматы.
+7 727 228 00 19.
Напомним, 28 февраля Израиль начал наносить удары по Тегерану, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных боевых действий в Иране. Из-за начала войны отменен ряд казахстанских авиарейсов на Ближний Восток, также известно и о конкретных рейсах из Астаны, которые были отменены. Конфликт США и Израиля с Ираном затронул сразу ряд стран региона.
В МИД Казахстана сообщили о том, куда звонить казахстанцам за рубежом из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, МИД рекомендовал казахстанцам в Иране максимально усилить меры личной безопасности.
1 марта Токаев выразил поддержку лидерам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, а также призвал воздержаться от действий по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также в ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, правивший страной 36 лет, был убит в результате атаки.
Кроме того, 1 марта сообщалось, что Казахстан продолжает сбор информации о своих гражданах в зоне конфликта на Ближнем Востоке.