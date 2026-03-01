В шести школах Самары в 2026 году начнут работать технические классы

В этом году в шести образовательных учреждениях Самары откроются технические классы. Об этом рассказал глава города Иван Носков во время традиционной встречи с директорами школ.
«С этого года начинают работать технические классы в школах № 12, № 25, № 122, № 174, № 176, Самарском медико-техническом лицее», — перечислил Иван Носков.
Также мэр назвал предметы, которые являются профильными для Самары. Им остаются математика, физика, информатика, биология и химия.
Кроме того, Иван Носков рассказал, что в 2026 году в Самаре капитально отремонтируют два корпуса школы № 36, школу № 70, лицей «Созвездие» № 131 и школу № 167.