Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» на год продлил контракт со своим ключевым защитником

Сохранить Семена Чистякова в составе далее для клуба было одной из важнейших задач на сегодня.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 1 марта объявил, что на один сезон продлил контракт с защитником Семеном Чистяковым. Ранее его договор длился до конца сезона-2025/26.

Подписание прокомментировал генменеджер «Авангард» Алексей Сопин.

«Семен Чистяков важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время — сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договоренности о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что “Авангард” последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семен. Уверен, что он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — отметил он.

В составе «ястребов» Семен провел 377 матчей, в которых набрал 137 (43+94 по системе «гол + пас») очков, набрав показатель полезности «+85». В сезоне-2025/26 на его счету 21 (6+15) очков и показатель полезности «+9».

Ранее мы писали, как форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил победную встречу с «Металлургом».