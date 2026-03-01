Омский «Авангард» на год продлил контракт со своим ключевым защитником

«Семен Чистяков важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время — сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договоренности о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что “Авангард” последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семен. Уверен, что он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — отметил он.