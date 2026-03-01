СК опубликовал видео взрыва и возгорания в строящемся кафе в Борисове

Следственный комитет опубликовал видео взрыва и возгорания, случившееся 28 февраля в строящемся здании кафе на проспекте Революции в Борисове.
В МЧС предварительно уточнили, что причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси. Во время инцидента пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу. Пострадавшие занимались утеплением здания.
СК озвучил основную версию взрыва:
«Одна из основных версий является накопление газовоздушной смеси, предположительно, из-за утечки из используемых во время работ баллонов».
