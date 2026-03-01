Ричмонд
СК опубликовал видео взрыва и возгорания в строящемся кафе в Борисове

Взрыв в строящемся кафе в Борисове попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет опубликовал видео взрыва и возгорания, случившееся 28 февраля в строящемся здании кафе на проспекте Революции в Борисове.

В МЧС предварительно уточнили, что причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси. Во время инцидента пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу. Пострадавшие занимались утеплением здания.

СК озвучил основную версию взрыва:

«Одна из основных версий является накопление газовоздушной смеси, предположительно, из-за утечки из используемых во время работ баллонов».

Тем временем пара сапбордистов упала в Свислочь в центре Минска: женщина вытащила мужчину, но спасти его не удалось.

Ранее в Минске предплечье сотрудницы кафе оказалось зажато в тестораскаточной машине.

Также мы писали, что сотрудники милиции приехали к белоруске из-за алкоголя — вот почему.