В России вступили в силу новые правила подготовки водителей

«Второе — увеличивается минимальный объем практического вождения по категории “В”. Обязательное количество часов повышается до 42. Это принципиальный момент. Практика — ключевой элемент подготовки, и дополнительные часы направлены на то, чтобы выпускник автошколы уверенно управлял автомобилем в реальных дорожных условиях, а не просто был готов к экзамену», — подчеркнул он.