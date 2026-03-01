Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром.
«Более прочную защиту даст федеральная программа комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром. Это еще одно принципиальное предложение ЛДПР», — сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в настоящее время медицинская, психологическая и социальная помощь для военнослужащих зачастую разделены.
«Мы предлагаем объединить их в единую систему сопровождения. Такая система уже работает в Москве», — заключил он.
