Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО

Слуцкий призвал создать программу комплексной реабилитации бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром.

«Более прочную защиту даст федеральная программа комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром. Это еще одно принципиальное предложение ЛДПР», — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что в настоящее время медицинская, психологическая и социальная помощь для военнослужащих зачастую разделены.

«Мы предлагаем объединить их в единую систему сопровождения. Такая система уже работает в Москве», — заключил он.

