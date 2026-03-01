В Неклиновском районе задержали 21-летнего закладчика

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Неклиновскому району задержали 21-летнего жителя Кагальницкого района. Дончанин подозревается в распространении наркотических веществ через систему тайников. При нем был обнаружен телефон с координатами уже оборудованных «закладок». Об этом сообщили в донской полиции.
По предварительным данным, мужчина приобрел крупную партию запрещенных веществ через интернет-магазин. После получения товара он расфасовал его на дозы массой более одного грамма и разложил по тайникам в Неклиновском районе. В ходе досмотра у дончанина изъяли семь свертков с порошком, а при обыске по месту жительства — еще более 20 граммов запрещенных веществ, упаковочные материалы: изоленту, зип-пакеты, а также электронные весы.
В итоге было возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
