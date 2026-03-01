Власти Минска сказали, можно ли присоединить балкон или лоджию к квартире

Первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов объяснил агентству «Минск-Новости», можно ли законно присоединить балкон или лоджию к квартире. Точнее — к жилой комнате.
Оказывается, при таких преобразованиях балкон отапливаться. Но это запрещено. Основание — постановлением № 384 Совета Министров «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
«Следовательно, узаконить выполненные работы будет невозможно. Гражданина, который все же самовольно их выполнил, заставят привести помещение в соответствие с техническим паспортом», — сказал минский чиновник.
