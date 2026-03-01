Ричмонд
Уфимцы готовы потратить на подарки 8 Марта три тысячи рублей

Больше половины жителей столицы проведут время с семьей.

Источник: Комсомольская правда

В Международный женский день 8 Марта 49% уфимцев планируют провести время со своей семьей. Об этом сообщили эксперты платформы «Авито».

По предоставленным данным, дома отметят 49% опрошенных, поздравить близких намерены 40% уфимцев. 17% женщин планируют уделить время себе, 10% проведут время с партнером, 7% уедут в путешествие.

Расходы на подарки составят примерно три тысячи рублей. Четверть опрошенных допускают расходы от 3 до 5 тысяч рублей, от 5 до 10 тысяч рублей потратит каждый десятый участник опроса, только 1% готов потратить более десяти тысяч рублей.

