Сенатор Русый сделал первый прогноз на урожай 2026 года в Беларуси

Член Совета Республики Михаил Русый сделал первый прогноз на урожай 2026 года в Беларуси. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.
«Я полагаю, что не хуже прошлого года, а мы считаем, что прошлый год был рекордный. Более 11 миллионов тонн должно быть зерна с кукурузой и с рапсом произведено. Все для этого есть», — уверен Русый.
Кроме того сенатор, который возглавляет в Совете Республики Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству, заметил, что в той же Брестской области уже открыты поля, а в ее южных районах пошел сев многолетних трав.
«Буквально дней 10−12 пройдет, и уже можно — или рапс, или озимые культуры — начать первую подкормку», — заметил Михаил Русый.
Он добавил, что уже «отработаны подходы по минеральным удобрениям, по финансированию средств ГСМ, ремонт», и сделал вывод:
«Работы уже могут начинаться».
