Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Русый сделал первый прогноз на урожай 2026 года в Беларуси

Сенатор Русый озвучил первый прогноз урожая-2026.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета Республики Михаил Русый сделал первый прогноз на урожай 2026 года в Беларуси. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

«Я полагаю, что не хуже прошлого года, а мы считаем, что прошлый год был рекордный. Более 11 миллионов тонн должно быть зерна с кукурузой и с рапсом произведено. Все для этого есть», — уверен Русый.

Кроме того сенатор, который возглавляет в Совете Республики Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству, заметил, что в той же Брестской области уже открыты поля, а в ее южных районах пошел сев многолетних трав.

«Буквально дней 10−12 пройдет, и уже можно — или рапс, или озимые культуры — начать первую подкормку», — заметил Михаил Русый.

Он добавил, что уже «отработаны подходы по минеральным удобрениям, по финансированию средств ГСМ, ремонт», и сделал вывод:

«Работы уже могут начинаться».

Тем временем власти Минска объяснили, можно ли законно присоединить балкон или лоджию к квартире.

А российский актер Сергей Маковецкий рассказал, за что извинялся в белорусской аптеке.

Еще белорусский профессор раскрыла, как по детали подписи понять склонность человека к алкоголизму, а также рассказала о других критериях, по которым можно «считать» обладателя автографа.