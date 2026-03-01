Ричмонд
В Иркутском районе водителей привлекли к ответственности за выезд на лед

Инспекторы составили протоколы в отношении пятерых водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе привлекли к ответственности водителей, допустивших выезд на лед вне ледовых переправ. Патрульные группы работали 1 марта в Курминском заливе Иркутского водохранилища. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

— На льду — несколько палаток, возле каждой — автомобили. Рыбаки утверждают, что о запрете выезда на лед не знали, запрещающих знаков не видели. Но эти объяснения не освобождают от административной ответственности. Сотрудники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции на водном транспорте и Иркутского территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны составили протоколы в отношении пятерых водителей, — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности предусматривает наложение штрафа в размере от 3000 до 4500 рублей.