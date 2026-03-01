В Иркутском районе водителей привлекли к ответственности за выезд на лед

— На льду — несколько палаток, возле каждой — автомобили. Рыбаки утверждают, что о запрете выезда на лед не знали, запрещающих знаков не видели. Но эти объяснения не освобождают от административной ответственности. Сотрудники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции на водном транспорте и Иркутского территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны составили протоколы в отношении пятерых водителей, — говорится в сообщении.