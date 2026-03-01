Умер актер Зиновьев из сериалов «Глухарь» и «Гибель Империи»

Александр Зиновьев родился 29 марта 1946 года. Он окончил театральную студию при Театре Советской Армии, а также геологический институт. Кроме того, он был геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Артист также написал автобиографическую книгу «Первое поле», нескольких пьес, статей и большого количества стихотворных произведений.