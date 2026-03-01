Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Андрей Бочаров удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского

Наградой главу региона отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: храм Христа Спасителя / Telegram

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров посетил 1 марта Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества православия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Владыка отметил губернатора орденом преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь храму. На награждении присутствовал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Ранее Андрей Бочаров почтил память воинов всех поколений в Волгограде.