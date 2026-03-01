Губернатор Андрей Бочаров удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров посетил 1 марта Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.
Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества православия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Владыка отметил губернатора орденом преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь храму. На награждении присутствовал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Ранее Андрей Бочаров почтил память воинов всех поколений в Волгограде.