Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска сказали, как законно сделать погреб под лоджией первого этажа

Власти Минска сказали, можно ли законно сделать погреб под лоджией первого этажа.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов объяснил агентству «Минск-Новости», можно ли законно сделать погреб под лоджией первого этажа.

По словам чиновника, Правила пользования жилыми помещениями содержания жилых и вспомогательных помещений запрещают самовольную работу по изменению архитектурно-планировочных решений, а также все, что влияет на несущую способность конструкций зданий. Данные положения Правил относятся и к погребам под балконами и лоджиями.

Однако в установленном порядке реализовать задумку возможно. За разрешением надо обратиться в службу «Одно окно» районной администрации. После получения бумаги потребуется подготовка проекта, согласование и экспертиза проектной документации. Когда работы завершатся, потребуется акт ввода в эксплуатацию.

Без прохождения этих этапов погреб под балконом или лоджией узаконить не получится. Также без разрешающей документации от собственника потребуют вернуть имущество в изначальное состояние.

Тем временем власти Минска объяснили, можно ли законно присоединить балкон или лоджию к квартире.

А российский актер Сергей Маковецкий рассказал, за что извинялся в белорусской аптеке.

Еще белорусский профессор раскрыла, как по детали подписи понять склонность человека к алкоголизму, а также рассказала о других критериях, по которым можно «считать» обладателя автографа.