Власти Минска сказали, как законно сделать погреб под лоджией первого этажа

Первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов объяснил агентству «Минск-Новости», можно ли законно сделать погреб под лоджией первого этажа.
По словам чиновника, Правила пользования жилыми помещениями содержания жилых и вспомогательных помещений запрещают самовольную работу по изменению архитектурно-планировочных решений, а также все, что влияет на несущую способность конструкций зданий. Данные положения Правил относятся и к погребам под балконами и лоджиями.
Однако в установленном порядке реализовать задумку возможно. За разрешением надо обратиться в службу «Одно окно» районной администрации. После получения бумаги потребуется подготовка проекта, согласование и экспертиза проектной документации. Когда работы завершатся, потребуется акт ввода в эксплуатацию.
Без прохождения этих этапов погреб под балконом или лоджией узаконить не получится. Также без разрешающей документации от собственника потребуют вернуть имущество в изначальное состояние.
