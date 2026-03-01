Ричмонд
Семья экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергла сообщения о его гибели

Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада назвали полностью недостоверными заявления о его смерти.

Источник: Комсомольская правда

Родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли информацию о его гибели. Об этом сообщает агентство Khabar-e fouri.

Согласно источнику, семья бывшего иранского лидера назвала слухи о смерти Ахмадинежада полностью недостоверными. До этого иранское агентство ILNA сообщило о гибели экс-президента Ирана в результате ударов США и Ирана по Тегерану. Сейчас эта информация недоступна на новостном сайте.

Ранее KP.RU сообщал, что дом, где проживает охрана Махмуда Ахмадинежада, подвергся ракетной атаке со стороны США и Израиля. Отмечается, что резиденция самого экс-президента Ирана не пострадала, политик также находится в безопасности.

Напомним, что США и Израиль провели массированную атаку по Ирану, целью которой было уничтожение высшего военно-политического руководства страны. В результате военной агрессии был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

