БГУ разработал порошок и гели для лечения тяжелых форм рака

Белгосуниверситет разработал порошок и гели для лечения тяжелых форм рака, сообщает телеканал ОНТ.
Над препаратами (два в форме геля, один в виде порошка) трудились более 10 лет, подбирая состав и изучая влияние на эффективность лечения онкологии, на восстановление пациентов. Суть же инновации заключается в добавлении элементов природного происхождения. В соединении они не будут токсичны, однако, разрушают клетки рака.
Препараты используются при операциях.
— Соответственно, после ее завершения не требуется никаких дополнительных действий от врача. И наш препарат помогает убить те клетки раковые, которые остались не удаленными, — рассказал Владислав Огородников, научный сотрудник лаборатории химии полисахаридов НИИ физико-химических проблем БГУ.
Второй препарат в форме геля также применяется при оперативном вмешательстве. Его помещают между тканями, а после того, как они зажили, препарат выводится из организма.
Сами препараты пока что на финальных этапах испытаний. Положительные результаты есть, в частности, при лечении тяжелых форм онкологии желудка.
К работе подключались как практикующие врачи, профессорский состав, преподаватели химического факультета, так и студенты. А производство препаратов планирует осуществить научный технопарк БГУ.
