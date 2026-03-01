БГУ разработал порошок и гели для лечения тяжелых форм рака

Над препаратами (два в форме геля, один в виде порошка) трудились более 10 лет, подбирая состав и изучая влияние на эффективность лечения онкологии, на восстановление пациентов. Суть же инновации заключается в добавлении элементов природного происхождения. В соединении они не будут токсичны, однако, разрушают клетки рака.