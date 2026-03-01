В МИД России высказались о возможной остановке судов в Ормузском проливе

Возможная остановка судоходства в Ормузском проливе может нанести урон мировому рынку нефти и газа. Об этом заявили представители МИД России, прокомментировав ситуацию в Иране.
«По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — следует из сообщения ведомства.
В Министерстве выступили за срочное прекращение боевых действий на иранской территории. Представители ведомства призывают Вашингтон и Тегеран решить конфликт путем переговоров, опираясь на Устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия.
Напомним, уже второй день идут столкновения между Ираном и США. Первыми атаковать начали американские военнослужащие. Также к Вашингтону присоединилась и армия Израиля. Страны вместе уничтожают в исламском государстве объекты, «связанные с ядерным проектом». В ответ на этом Тегеран в помощью ракет наносит удары по военным базам своих противников.