В МИД России высказались о возможной остановке судов в Ормузском проливе

Напомним, уже второй день идут столкновения между Ираном и США. Первыми атаковать начали американские военнослужащие. Также к Вашингтону присоединилась и армия Израиля. Страны вместе уничтожают в исламском государстве объекты, «связанные с ядерным проектом». В ответ на этом Тегеран в помощью ракет наносит удары по военным базам своих противников.