Дончанин лишился 368 тысяч, поверив в легкий заработок

Мужчина нашел в интернете канал, связанный с социальными выплатами, и оставил там свой номер телефона. Позже с ним связались неизвестные и предложили установить приложения для биржевой торговли. Доверившись собеседникам, дончанин перевел 8,7 тысячи рублей на биржевой счет и получил небольшую часть денег обратно. После этого кураторы убедили его вносить более крупные суммы, обещая высокий доход. Когда он попытался вывести средства в долларовом эквиваленте, в приложении возникла техническая ошибка, а деньги на счет так и не поступили.