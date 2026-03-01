Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанин лишился 368 тысяч, поверив в легкий заработок

Житель Семикаракорского района перевел мошенникам 368 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже.

Источник: Комсомольская правда

В отдел МВД России по Семикаракорскому району обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина лишился 368 тысяч рублей, пытаясь заработать на биржевых операциях под руководством неизвестных кураторов.

Мужчина нашел в интернете канал, связанный с социальными выплатами, и оставил там свой номер телефона. Позже с ним связались неизвестные и предложили установить приложения для биржевой торговли. Доверившись собеседникам, дончанин перевел 8,7 тысячи рублей на биржевой счет и получил небольшую часть денег обратно. После этого кураторы убедили его вносить более крупные суммы, обещая высокий доход. Когда он попытался вывести средства в долларовом эквиваленте, в приложении возникла техническая ошибка, а деньги на счет так и не поступили.

Было возбуждено уголовное дело.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!