МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра понедельника

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды. До утра понедельника в столице ожидается густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью от 100 до 500 метров местами продержится до 9 утра 2 марта.
В ведомстве призвали водителей к предельной осторожности. Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Следует избегать резких маневров, обгонов и перестроений.
Пешеходам тоже стоит быть внимательными. В случае происшествий нужно звонить по телефонам 101 или 112.