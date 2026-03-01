Ричмонд
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра понедельника

Спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды. До утра понедельника в столице ожидается густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью от 100 до 500 метров местами продержится до 9 утра 2 марта.

В ведомстве призвали водителей к предельной осторожности. Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Следует избегать резких маневров, обгонов и перестроений.

Пешеходам тоже стоит быть внимательными. В случае происшествий нужно звонить по телефонам 101 или 112.