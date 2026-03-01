В Молдове половина техники у спасателей с советских времен: На вызовы часто выезжают с опозданием из-за поломок

Из-за частых поломок спасатели приезжают на вызовы с опозданием. При этом на одного сотрудника приходится в среднем 2 573 человека — это больше, чем в Румынии, Украине и Эстонии. Из-за нагрузки число вызовов растет, поэтому в некоторых селах помощь приходится ждать до 50 минут.