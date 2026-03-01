В Молдове половина техники у спасателей с советских времен: На вызовы часто выезжают с опозданием из-за поломок

Почти 50% техники молдавских спасателей осталась еще со времен СССР.
По данным МВД, 43% машин автопарка Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям — устаревшие, со сроком службы до 40 лет. Лишь около 14% техники не выработали ресурс, а современным стандартам соответствует менее 10%, передает logos-pres.md.
Из-за частых поломок спасатели приезжают на вызовы с опозданием. При этом на одного сотрудника приходится в среднем 2 573 человека — это больше, чем в Румынии, Украине и Эстонии. Из-за нагрузки число вызовов растет, поэтому в некоторых селах помощь приходится ждать до 50 минут.
Деньги на радары есть, а вот на то, что нужно людям, — нет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).
Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).
Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.
Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).