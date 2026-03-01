Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал до рекордных 30%

В подземных хранилищах Европы уровень запасов газа упал до 30%, что является одним из наиболее низких показателей для конца февраля за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe на 27 февраля.
В частности, заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии и Франции, ведущих экономик Европы, существенно меньше среднеевропейского — 20,6% и 21,4% соответственно.
«Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет», — сказано в публикации.
Отмечается, что обычно сезон отбора из хранилищ газа Европы длится до конца марта-середины апреля. Текущая ситуация может значительно осложнить выполнение задачи по восполнению запасов.
В конце января сообщалось, что уровень запасов газа в Европе опустился до 44%.