Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал до рекордных 30%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг одного из самых низких уровней за историю наблюдений для конца февраля.

Источник: Аргументы и факты

В подземных хранилищах Европы уровень запасов газа упал до 30%, что является одним из наиболее низких показателей для конца февраля за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe на 27 февраля.

В частности, заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии и Франции, ведущих экономик Европы, существенно меньше среднеевропейского — 20,6% и 21,4% соответственно.

«Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет», — сказано в публикации.

Отмечается, что обычно сезон отбора из хранилищ газа Европы длится до конца марта-середины апреля. Текущая ситуация может значительно осложнить выполнение задачи по восполнению запасов.

В конце января сообщалось, что уровень запасов газа в Европе опустился до 44%.