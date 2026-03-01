Опубликованы новые правила авиаперелетов, которые вступают в силу с 1 марта

Кроме того, в документе четко прописаны правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения в гостиницах. В приказе Минтранса указано, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырех часов ожидания. Размещение в гостинице должно быть обеспечено не позднее чем через два часа по истечении восьми часов ожидания днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.