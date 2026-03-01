Опубликованы новые правила авиаперелетов, которые вступают в силу с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правилах авиаперевозок пассажиров. В новой редакции правил электронный посадочный талон теперь приравнивается к бумажному, а возможность возврата невозвратного билета расширяется, в частности — при задержке рейса более чем на 30 минут. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Согласно приказу, основаниями для вынужденного возврата авиабилетов стали, среди прочего, задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше запланированного времени и болезнь близкого родственника.
— Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом, — пояснили в министерстве.
Кроме того, в документе четко прописаны правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения в гостиницах. В приказе Минтранса указано, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырех часов ожидания. Размещение в гостинице должно быть обеспечено не позднее чем через два часа по истечении восьми часов ожидания днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил, что временем отправления рейса считается время начала буксировки воздушного судна или самостоятельного руления, что важно для расчета времени задержки рейса и компенсации.
Также новые правила вводят скидку в 50 процентов на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям для детей, путешествующих в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании. Они уточняют порядок размещения родителей с детьми до 12 лет на соседних местах, обязывая компании предоставлять такие места семьям с двумя и более детьми, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
Кроме того, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила в сфере личных финансов, включая изменения в пенсионных выплатах, алиментах, микрозаймах и онлайн-сервисах.