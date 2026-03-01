Трамп: Руководство Ирана инициировало переговоры с США

«Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше», — утверждает Трамп.
Президент США подчеркнул, что руководство Ирана якобы слишком долго ждало, чтобы начать диалог. При этом, как заявил Трамп, нынешнее руководство страны само проявило инициативу по началу контактов после проведения военной операции.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал об итогах операции США против Ирана. По словам главы Белого дома, американская армия смогла «одним махом» уничтожить 48 лидеров Ирана. Сейчас операция, как отметил Трамп, продвигается «весьма хорошо», а задачи выполняются быстро и четко.