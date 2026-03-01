Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Руководство Ирана инициировало переговоры с США

Трамп заявил, что согласился на контакты с руководством Ирана после проведения военной операции в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с американской стороной. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию The Atlantic.

«Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше», — утверждает Трамп.

Президент США подчеркнул, что руководство Ирана якобы слишком долго ждало, чтобы начать диалог. При этом, как заявил Трамп, нынешнее руководство страны само проявило инициативу по началу контактов после проведения военной операции.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал об итогах операции США против Ирана. По словам главы Белого дома, американская армия смогла «одним махом» уничтожить 48 лидеров Ирана. Сейчас операция, как отметил Трамп, продвигается «весьма хорошо», а задачи выполняются быстро и четко.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше