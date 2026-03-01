Израиль всерьез настроен воевать с Ираном: Иерусалим планирует призвать тысячи резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшее время призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за развязавшегося конфликта в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе израильских войск.
Как известно, Иерусалим присоединился к военной операции Вашингтона против Ирана. Страны вместе уничтожают военные и другие важные объекты, связанные с ядерной программа Тегерана.
«Армия обороны Израиля готовится призвать на службу 100 000 резервистов в рамках операции “Рык льва”, — указано в заявлении.
Также сообщается, что командование израильской армии собирается усилить боеготовность в ряде направлений.
Напомним, что конфликт между Ираном и США вновь вспыхнул 28 февраля. Из-за ударов американских сил в ряде иранских городов разрушено множество зданий, включая жилые дома и школы. Как отмечал глава Белого дома Дональд Трамп, данная миссия направлена на уничтожение «жесткого режима» Тегерана.
Так, после серии атак со стороны Америки стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он скончался в Тегеране.