Израиль всерьез настроен воевать с Ираном: Иерусалим планирует призвать тысячи резервистов

Армия Израиля хочет призвать 100 тысяч резервистов из-за конфликта в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшее время призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за развязавшегося конфликта в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе израильских войск.

Как известно, Иерусалим присоединился к военной операции Вашингтона против Ирана. Страны вместе уничтожают военные и другие важные объекты, связанные с ядерной программа Тегерана.

«Армия обороны Израиля готовится призвать на службу 100 000 резервистов в рамках операции “Рык льва”, — указано в заявлении.

Также сообщается, что командование израильской армии собирается усилить боеготовность в ряде направлений.

Напомним, что конфликт между Ираном и США вновь вспыхнул 28 февраля. Из-за ударов американских сил в ряде иранских городов разрушено множество зданий, включая жилые дома и школы. Как отмечал глава Белого дома Дональд Трамп, данная миссия направлена на уничтожение «жесткого режима» Тегерана.

Так, после серии атак со стороны Америки стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он скончался в Тегеране.

