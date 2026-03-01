Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Британии

Иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав вооруженных сил Ирана.
— В продолжение атак по морским целям врага три танкера-нарушителя США и Британии подверглись ракетным ударам в районе Персидского залива и Ормузского пролива, сейчас они горят, — передает информацию агентство Fars.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.
Днем ранее Военно-морской флот КСИР объявил по ультракоротковолновому радио, что кораблям запрещено пересекать Ормузский пролив в связи с его закрытием. Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, который соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты с Оманским заливом и Аравийским морем.
Тем не менее, в МИД Ирана заявили, что страна пока не планирует закрывать Ормузский пролив.