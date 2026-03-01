Ричмонд
Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Британии

Иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав вооруженных сил Ирана.

— В продолжение атак по морским целям врага три танкера-нарушителя США и Британии подверглись ракетным ударам в районе Персидского залива и Ормузского пролива, сейчас они горят, — передает информацию агентство Fars.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.

Днем ранее Военно-морской флот КСИР объявил по ультракоротковолновому радио, что кораблям запрещено пересекать Ормузский пролив в связи с его закрытием. Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, который соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты с Оманским заливом и Аравийским морем.

Тем не менее, в МИД Ирана заявили, что страна пока не планирует закрывать Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше