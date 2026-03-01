Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР

Пушилин: погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Первый день весны, и мы видим, что погодные условия были в этом году достаточно специфические. И, с одной стороны, вот что требует отметить, это наполняемость наших водохранилищ. Мы видим, и это все невооруженным взглядом фиксируется. И для нас это хорошие сигналы о том, что с водой не будет критических ситуаций, или они будут минимизированы», — рассказал Пушилин в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что из-за бесснежных зим за прошлые годы в ДНР произошло почти полное пересыхание водоемов, которые выступали в качестве резервных водохранилищ.

После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон — Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше