МИД Ирана: гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны

Гибель ряда представителей военного руководства Ирана не оказала влияния на военный потенциал страны. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Мы потеряли несколько командиров, это факт. Однако другой факт заключается в том, что ничего не поменялось в нашем военном потенциале», — заявил министр.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы США уничтожили 48 лидеров Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя военную операцию Вашингтона против Тегерана.
