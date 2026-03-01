Ричмонд
МИД Ирана: гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что армия страны способна защищаться от агрессии со стороны США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Гибель ряда представителей военного руководства Ирана не оказала влияния на военный потенциал страны. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы потеряли несколько командиров, это факт. Однако другой факт заключается в том, что ничего не поменялось в нашем военном потенциале», — заявил министр.

Аракчи подчеркнул, что иранские военнослужащие продолжают находится на позициях и способны защитить страну в связи с агрессией со стороны США и Израиля. Глава МИД также отметил, что правительство государства не считает себя связанным какими-либо ограничениями в вопросах обеспечения обороны Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы США уничтожили 48 лидеров Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя военную операцию Вашингтона против Тегерана.

