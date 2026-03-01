МИД Ирана: гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны

Аракчи подчеркнул, что иранские военнослужащие продолжают находится на позициях и способны защитить страну в связи с агрессией со стороны США и Израиля. Глава МИД также отметил, что правительство государства не считает себя связанным какими-либо ограничениями в вопросах обеспечения обороны Ирана.