WSJ: США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана

По данным американских СМИ, США спешат завершить военную кампанию против Ирана до того, как у них кончатся боеприпасы.

Источник: Аргументы и факты

США спешат завершить военную кампанию против Ирана до того, как у Вашингтона закончатся боеприпасы для отражения ответных действий Тегерана, пишет Wall Street Journal.

«США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных действий Тегерана», — сказано в материале.

По данным издания, точные размеры арсенала зенитных ракет-перехватчиков США засекречены. Однако неоднократные конфликты на Ближнем Востоке сокращают запасы средств противовоздушной обороны в регионе.

Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И осудили удары по иранской территории и отметили, что эти действия нарушают нормы международного права.

