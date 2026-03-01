WSJ: США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана

«США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных действий Тегерана», — сказано в материале.
По данным издания, точные размеры арсенала зенитных ракет-перехватчиков США засекречены. Однако неоднократные конфликты на Ближнем Востоке сокращают запасы средств противовоздушной обороны в регионе.
Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И осудили удары по иранской территории и отметили, что эти действия нарушают нормы международного права.